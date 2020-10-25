Умерших от COVID курганцев за неделю стало больше на четверть

За все время в регионе выявили 5539 случаев заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 26 октября подтвердились 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. С 20 по 26 октября в области от коронавируса скончался 21 человек, за все время — 81.

«На 26 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 77 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 38 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Далматовском, Лебяжьевском, Мишкинском, Целинном, Щучанском, Юргамышском, Шадринском районах и в Шадринске.

За все время в регионе обнаружили 5539 больных коронавирусом. Из них выздоровели 4 272 человека, умер от COVID-19 — 81 житель региона. Рекорд по больным коронавирусом за день в регионе был зафиксирован 24 октября. Тогда выявили 79 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 ввели 15 июня обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а школьникам запретили находиться в общественных местах без родителей.