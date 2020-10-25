Четыре свердловских политика рискуют мандатами из-за деклараций

Депутатам грозит ответственность за ошибки в декларациях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура Алапаевска требует наказания четырех депутатов местной думы за погрешности в декларации. Как явствует из текста представления прокуратуры (имеется в распоряжении URA.RU), в основном народные избранники забывали указывать банковские счета. Штатная численность гордумы Алапаевска составляет 15 человек, при этом один мандат свободен.

Так депутат Наталья Курильщикова «при заполнении раздела 4 «Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях» не отразила сведения о трех счетах … в ПАО «СКБ-банк», гласит документ. Депутат Ольга Бычкова в декларации более чем на 200 квадратных метров «сократила» площадь принадлежащего ей земельного участка, забыла про три своих банковских счета и один счет супруга. Председатель думы Валерий Панов и депутат Надежда Клещева также забыли о банковских счетах. Кроме того, последняя не указала квартиру, находящуюся в пользовании.

На основании изложенного, алапаевский прокурор Александр Мухаев требует наказать провинившихся. Спикер Валерий Панов отметил, что в его случае один из счетов был открыт в «Связном-банке» в 2014 году. В 2015 году у банка отозвали лицензию, и он перестал существовать. Примерно также обстоят дела и у других депутатов. «У нас есть вопросы к прокуратуре, почему эти технические ошибки не вскрылись в ходе проверок прошлых лет?» — недоумевает спикер.

Эти вопросы прозвучат на заседании временной комиссии, которая будет создана думой во время пленарки 29 октября. «На временной комиссии мы обязательно изучим каждый факт нарушения, чтобы принять окончательное решение на думе», — прокомментировал председатель комиссии по местному самоуправлению Илья Чиж.