Челябинцы массово заражаются коронавирусом в ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Челябинской области больше всего рискуют заразиться коронавирусной инфекцией в пяти местах. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«Наиболее опасными местами стали организации торговли, к которым преимущественно относятся торгово-развлекательные комплексы, в меньшей мере рынки, магазины, а также общественный транспорт. Кроме того, за последние недели существенно увеличились случаи инфицирования в семьях, которые стали пятой позицией перечня», — пояснил URA.RU Выгоняйлов.

Эксперт добавил, что коронавирус является инфекцией близкого контакта, и тяжесть ее протекания зависит от нескольких факторов. Одним из ключевых является полученная «доза» вируса: чем она больше, тем организму сложнее бороться. Также играет большую роль состояние иммунитета и организма в целом: хронические заболевания, перенесенные болезни и так далее.

«Время контакта должно быть не менее 15 минут, пусть и суммарно. На различных предметах, в том числе и денежных купюрах, коронавирус может сохранять активность в течение трех суток. А переболевший ковидной пневмонией человек может в отдельных случаях распространять инфекцию еще порядка 90 дней. Поэтому расслабляться рано», — отметил эпидемиолог.