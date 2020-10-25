25 октября 2020
24 октября 2020
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В Тюменской области нашли несколько крупных очагов коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области в четырех очагах выявлено 62 заболевших коронавирусом и 269 контактных лиц Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области выявлено четыре крупных очага коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«По данным областного управления Роспотребнадзора, 26 октября на контроле в регионе находится четыре очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости коронавирусом», — говорится в информации оперштаба. Очаги выявлены в санатории «Тараскуль», психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе (Тюменской области — прим. ред.), в отделении «Промсвязьбанка» в Тюмени и на предприятии «Уватнефтегаз». Общее количество пострадавших — 62 человека. Кроме того, установлено 269 контактных лиц.

Ранее URA.RU сообщало о том, что у 15 сотрудников тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк» подтвердился коронавирус. По данному факту инициировали санитарно-эпидемиологическое расследование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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