В Тюменской области нашли несколько крупных очагов коронавируса

В Тюменской области выявлено четыре крупных очага коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«По данным областного управления Роспотребнадзора, 26 октября на контроле в регионе находится четыре очага групповой (5 и более случаев) заболеваемости коронавирусом», — говорится в информации оперштаба. Очаги выявлены в санатории «Тараскуль», психиатрической больнице ЯНАО в Исетском районе (Тюменской области — прим. ред.), в отделении «Промсвязьбанка» в Тюмени и на предприятии «Уватнефтегаз». Общее количество пострадавших — 62 человека. Кроме того, установлено 269 контактных лиц.
Ранее URA.RU сообщало о том, что у 15 сотрудников тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк» подтвердился коронавирус. По данному факту инициировали санитарно-эпидемиологическое расследование.
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