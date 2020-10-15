В крупном тюменском банке обнаружен очаг коронавируса

В тюменском отделении «Промсвязьбанка» коронавирус подтвердился у 15 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У 15 сотрудников тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк» подтвердился коронавирус. Об этом со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Галину Шаруху сообщает оперативный штаб Тюменской области. Там уточнили, что в целом за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди работников офисов и банков в регионе выросла на треть.

«В ПAO „Промсвязьбанк“ коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 сотрудников. В организации проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В Тюменской области на 30% выросла заболеваемость коронавирусом среди работников офисов и банков за последнюю неделю», — пояснили в региональном оперштабе.

Там добавили, что рост заболеваемости обусловлен несоблюдением противоэпидемических требований в трудовых коллективах. «Совместно с профильными департаментами правительства области мы усиливаем контрольно-надзорные мероприятия в отношении магазинов, общепита, офисов и банков, а сотрудники полиции — в автобусах и такси, а также за соблюдением изоляции на дому больными и контактными», — сообщила оперативному штабу глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Ранее агентство писало о том, что на Тюменскую область надвигается вторая волна коронавируса. Режим повышенной готовности в регионе был продлен еще на месяц.