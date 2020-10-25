25 октября 2020
24 октября 2020

В свердловском городе обрушилось здание овощебазы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели оцепили опасную постройку ГУ МЧС по Свердловской области

В Дегтярске обрушилось аварийное здание на ул. Калинина, 31ф. Как сообщили URA.RU, в главном управлении МЧС России по Свердловской области, объект был приспособлен под овощехранилище.

«Площадь обрушения составила 300 кв. м. В результате обрушения поврежден грузовой автомобиль, находящийся рядом с зданием. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. По данным ведомства, на месте происшествия находится оперативная группа МЧС России. Ликвидировать последствия предстоит местным властям.

В мэрии Дегтярска URA.RU пояснили, что собственником здания является предприниматель Ильгар Мурадов. «На него неоднократно составлялись протоколы о нарушении порядка торговли», — рассказал представитель муниципалитета Игорь Капустник. Разбирать завалы бизнесмену придется за свой счет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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