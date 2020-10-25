Жительница ЯНАО помогла сожителю спрятать труп убитого им сына

Убийца нанес жертве более 30 ударов ножом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Приуральском районе раскрыто жестокое убийство местного жителя, которого считали утонувшим. Как сообщили представители окружного СКР, отчим еще в августе убил пасынка, а мать жертвы помогла спрятать труп.

В ходе следствия было установлено, что в ночь на 18 августа мужчины распивали спиртное, поссорились, и отчим нанес пасынку не менее 34 ударов ножом, после чего мать убитого помогла закопать тело и замаскировать место захоронения. «Мужчина и женщина договорились никому не рассказывать о случившемся, а в случае возникновения у кого-либо вопросов сообщать ложную информацию о том, что погибший выехал на попутном водном транспорте в село Аксарка», — рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Уже 22 августа в правоохранительные органы Приуральского района поступило сообщение о безвестном исчезновении местного жителя. Родственники рассказали полицейским, что мужчина отправился домой на попутном катере и с тех пор на связь не выходил.

В настоящее время предполагаемый убийца взят под стражу. Матери убитого предъявлено обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления.