Политики из ХМАО раскрыли схему лечения от коронавируса

Югорским политикам удалось справиться с коронавирусом без осложнений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Югорские политики, переболевшие коронавирусом за последнее время, использовали стандартный протокол лечения. На выздоровление у них ушло около двух недель.

Губернатору ХМАО Наталье Комаровой на борьбу с COVID-19 понадобилось даже меньше 14 дней. «Методика лечения утверждена новой редакцией соответствующего приказа Минздрава России. В соответствии с документом, ПЦР-диагностика проводится на 10 и 12 день. Если оба результата отрицательные, человек считается выздоровевшим», — сообщила URA.RU директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова.

Югорский омбудсмен Наталья Стребкова рассказала, что принимала противовирусные препараты, антибиотики и антикоагулянты. «На два дня меня ложили в больницу и подключали кислород. Я лежала в общей палате. Как только мне стало легче, сразу отправили домой, чтобы мое место заняли другие нуждающиеся». Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин в аккаунте в Facebook отметил, что во время болезни он помимо лекарств, принимал витамины. «Комплексные витамины, цинк, омега-три, рыбий жир», — заявил парламентарий, отметив, что перенес болезнь достаточно легко.

Главврач частной скорой помощи Лев Авербах с разговоре с журналистом агентства заявил, что статус больного не влияет на схему лечения коронавируса. «Конечно, например условия, пребывания в стационаре могут быть разные. Но лекарства от коронавируса нет. Есть лишь препараты, помогающие при осложнениях. В остальном методика лечения и вип-пациентов, и обычных людей одинаковая».

С этим мнением готов поспорить врач анестезиолог-реаниматолог Константин Марков. «Тяжело ковидом болеют те, у кого есть сопутствующие патологии — ожирение, сахарный диабет, гипертония, стенокардия. У людей состоятельных есть возможность вылечить хронические заболевания, они следят за здоровьем и питанием», — считает эксперт.