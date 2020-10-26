Курганская область осталась без электричества из-за урагана

Энергетики делают все, чтобы восстановить электроснабжение Фото: АО «СУЭНКО»

В Курганской области из-за мощного ветра отключены линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирско-Уральской энергетической компании» (СУЭНКО).

«На Курганскую область обрушился мощный циклон. Порывы ветра, снегопад и налипание мокрого снега на провода приводят к новым отключениям [электричества]», — передают в пресс-службе компании. На ремонт электросетей выехали 102 бригады СУЭНКО, которые работали всю ночь без перерывов.

Подачу электричества восстанавливают 282 энергетика и 103 единицы техники. На востоке Курганской области специалистам удалось ликвидировать последствия аварии. Для восстановления электричества в больницах, детских садах и школах используют передвижные дизель-генераторы.

Пока ситуация с погодой и электроснабжением не стабилизируется, связаться с энергокомпанией можно по единому номеру СУЭНКО — 8 800 700 40 50, также можно обратиться в колл-центр ЭК «Восток» по номеру 8 800 250 60 06. Передать информацию в оперативно-диспетчерскую службу СУЭНКО можно при помощи онлайн-сервиса «Сообщить о проблеме» на сайте suenco.ru. Если из-за перебоев в энергоснабжении возникли проблемы с подключением котлов отопления и домашних электроприборов, можно проконсультироваться по номеру 8 912 571 00 33 (дежурит руководитель «Энергоучета» Александр Николаевич Семенов).

Фото: АО «СУЭНКО»