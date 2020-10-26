Доверие россиян к ТВ рекордно упало

Уровень доверия россиян к телевидению снизился до 23%. Показатель стал рекордным за последние пять лет. Об этом сообщается в исследовании компании Deloitte.
«ТВ доверяют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтительным источником новостей интернет», — пишет «
Меньше всего телевидению доверяют москвичи (20%), жители других городов-миллионников (21%), а также студенты (15%), выяснили аналитики. Больше всего россиян, считающих ТВ достоверным источником информации, проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (28%). Среди тех, кто доверяют телевизору, традиционно больше всего граждан в возрасте 65 лет и более (36%), 55—59 лет (32%), военных и государственных служащих (36%). Однако представители крупнейших телеканалов не согласились с такой статистикой. Они уверяют, что она неправдива, а тренд абсолютно противоположный.
Новостные сайты и официальные интернет-ресурсы считают достоверными источниками информации 42% россиян. Еще 16% предпочитают потреблять контент из социальных сетей и блогов. При этом аналитики фиксируют, что пользователей все больше раздражает онлайн-реклама, от чего россияне пользуются программами, блокирующими ее показ.
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