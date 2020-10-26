26 октября 2020

Доверие россиян к ТВ рекордно упало

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Телевизору доверяют только 23% россиян, говорится в исследовании аналитиков Deloitte Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уровень доверия россиян к телевидению снизился до 23%. Показатель стал рекордным за последние пять лет. Об этом сообщается в исследовании компании Deloitte.

«ТВ доверяют лишь 23% граждан, 55% же считают предпочтительным источником новостей интернет», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании. В 2016 году информации из телевизора доверяло 28% жителей России.

Меньше всего телевидению доверяют москвичи (20%), жители других городов-миллионников (21%), а также студенты (15%), выяснили аналитики. Больше всего россиян, считающих ТВ достоверным источником информации, проживает в Северо-Кавказском федеральном округе (28%). Среди тех, кто доверяют телевизору, традиционно больше всего граждан в возрасте 65 лет и более (36%), 55—59 лет (32%), военных и государственных служащих (36%). Однако представители крупнейших телеканалов не согласились с такой статистикой. Они уверяют, что она неправдива, а тренд абсолютно противоположный.

Новостные сайты и официальные интернет-ресурсы считают достоверными источниками информации 42% россиян. Еще 16% предпочитают потреблять контент из социальных сетей и блогов. При этом аналитики фиксируют, что пользователей все больше раздражает онлайн-реклама, от чего россияне пользуются программами, блокирующими ее показ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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