Житель Кургана Александр Константинович, которому 69 лет, покоряет Tik Tok — сервис для коротких видео. Мужчина уже имеет более 129 000 подписчиков. Видео тиктокера и инстадеда размещено в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Курган».
«Бывший военный Александр Константинович на пенсии решил освоить монтаж фото и видео и завести блог. Он завёл аккаунты в Instagram и TikTok, начал публиковать в соцсетях свои видео, которые быстро нашли отклик у тысяч пользователей и уже набирают миллионы просмотров», — говорится в паблике.
В интервью одному из курганских СМИ Александр Константинович рассказал, что с новыми технологиями познакомился в Санкт-Петербурге, куда его внучка уехала учиться. Мужчина освоил ретушь фотографий, работал в SMM-агентстве и занимался обработкой фото для сети салонов красоты. Но работу пришлось оставить из-за вынужденного больничного.
«Тогда внучка и предложила завести блог, а для этого начать учиться монтажу и другим навыкам, необходимым блогеру. Многие считают, что популярность в соцсетях — это для богатых и знаменитых, которые хвастаются золотыми унитазами, но я с этим не согласен», — цитирует Александра Константиновича 45.ru.
Сейчас на курганца в TikTok подписались более 129 000 человек. Одно из популярных видео (про новогоднюю ель) набрало 1,7 млн просмотров.
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