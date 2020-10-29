29 октября 2020
28 октября 2020

Курганский дедушка покоряет Tik Tok. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложение «TikTok». Екатеринбург, приложение, тик ток, тикток, tiktok, tik tok
В соцсети появился курганский инстадед. Теперь он покоряет Tik Tok Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель Кургана Александр Константинович, которому 69 лет, покоряет Tik Tok — сервис для коротких видео. Мужчина уже имеет более 129 000 подписчиков. Видео тиктокера и инстадеда размещено в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Курган».

«Бывший военный Александр Константинович на пенсии решил освоить монтаж фото и видео и завести блог. Он завёл аккаунты в Instagram и TikTok, начал публиковать в соцсетях свои видео, которые быстро нашли отклик у тысяч пользователей и уже набирают миллионы просмотров», — говорится в паблике.

В интервью одному из курганских СМИ Александр Константинович рассказал, что с новыми технологиями познакомился в Санкт-Петербурге, куда его внучка уехала учиться. Мужчина освоил ретушь фотографий, работал в SMM-агентстве и занимался обработкой фото для сети салонов красоты. Но работу пришлось оставить из-за вынужденного больничного.

«Тогда внучка и предложила завести блог, а для этого начать учиться монтажу и другим навыкам, необходимым блогеру. Многие считают, что популярность в соцсетях — это для богатых и знаменитых, которые хвастаются золотыми унитазами, но я с этим не согласен», — цитирует Александра Константиновича 45.ru.

Сейчас на курганца в TikTok подписались более 129 000 человек. Одно из популярных видео (про новогоднюю ель) набрало 1,7 млн просмотров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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