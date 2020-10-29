Курганские власти раскрыли планы ревизоров по проверкам больниц

Представители федеральной комиссии из Минздрава и Роздравнадзора РФ посетят 29 октября районные больницы. В регион также начали приезжать военные медики. Помощь пришла после письма курганских медиков о тяжелой ситуации с COVID президенту Владимиру Путину. О планах ревизоров URA.RU рассказали в пресс-службе правительства.
«Члены комиссии от Минздрава и Росздравнадзора РФ работают в районах области. Там они посетят медицинские организации», — отметили в региональном департаменте информационной и внутренней политики. В составе комиссии: Ирина Серёгина — заместитель руководителя Росздравнадзора РФ и Оксана Гусева — помощник министра здравоохранения Российской Федерации.
В Курган также начали приезжать военные медики. Сегодня прибыло 13 врачей из разных регионов страны, ожидается прибытие еще порядка 10 человек. «После прилета прибывших специалистов разместили в санатории „Лесники“, в течение дня будет решаться вопрос с дальнейшим трудоустройством в медицинские организации. После отдыха от ночного перелета планируются встречи с представителями департамента здравоохранения и руководителями медицинских организаций и обсуждение порядка работы», — отметили в пресс-службе.
В Курганской области работают специалисты Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора. Они посещают больницы и поликлиники. Ревизоры прибыли в регион после жалобы медиков Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемах в здравоохранении. О тяжелой ситуации с COVID в Курганской области президенту доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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