21 октября 2020
20 октября 2020

Курганские врачи написали письмо Путину о коллапсе в медицине. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, скорая помощь, врач
Курганские медики просят президента помочь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медики Курганской области и жители региона направили обращение президенту России Владимиру Путину. В письме они просят о помощи здравоохранению. Об этом URA.RU рассказали медики на условиях анонимности, так как опасаются лишиться работы.

«На территории области сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Региональные власти должных мер не принимают. Систему здравоохранения настиг полный коллапс. Мест в больницах нет, медперсонала не хватает», — указано в письме. Его подписали коллективы областной, второй городской больниц, больницы скорой помощи, поликлиники №2, а также более 100 жителей области.

В обращении говорится, что скорая помощь перегружена. По данным диспетчеров, в сутки от 500 до 700 выездов к коронавирусным больным. Тогда как по официальной статистике заболевает около 75 человек.

Медики называют провальным решение о непродлении контракта с главврачом облбольницы Сергеем Мысливцевым в начале пандемии. «Деятельность больницы завалена. Власти не прислушались к просьбе уйти на двухнедельный карантин. В итоге — массовое заражение персонала и пациентов», — пишут обратившиеся. По их мнению, региону нужна помощь военных медиков в строительстве инфекционного госпиталя.

Копия письма направлена главному санитарному врачу Анне Поповой, премьеру РФ Михаилу Мишустину. Аналогичное обращение премьеру Мишустину о проблемах медицины направила и депутат Курганской облдумы Наталья Воробьева.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее власти сообщали, что увеличено число машин скорой помощи и диспетчеров для консультирования курганцев. В регионе ужесточен карантин. Людей призывают носить маски и перчатки.

Курганцы направили обращение 21 октября
Скрин обращения предоставленный читателем URA.RU
Обращение президенту подписали 112 курганцев и коллективы медучреждений
Скрин обращения предоставленный читателем URA.RU
Обращение направлено на сайт администрации президента РФ
Скрин обращения предоставленный читателем URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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