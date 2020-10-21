Медики Курганской области и жители региона направили обращение президенту России Владимиру Путину. В письме они просят о помощи здравоохранению. Об этом URA.RU рассказали медики на условиях анонимности, так как опасаются лишиться работы.
«На территории области сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса. Региональные власти должных мер не принимают. Систему здравоохранения настиг полный коллапс. Мест в больницах нет, медперсонала не хватает», — указано в письме. Его подписали коллективы областной, второй городской больниц, больницы скорой помощи, поликлиники №2, а также более 100 жителей области.
В обращении говорится, что скорая помощь перегружена. По данным диспетчеров, в сутки от 500 до 700 выездов к коронавирусным больным. Тогда как по официальной статистике заболевает около 75 человек.
Медики называют провальным решение о непродлении контракта с главврачом облбольницы Сергеем Мысливцевым в начале пандемии. «Деятельность больницы завалена. Власти не прислушались к просьбе уйти на двухнедельный карантин. В итоге — массовое заражение персонала и пациентов», — пишут обратившиеся. По их мнению, региону нужна помощь военных медиков в строительстве инфекционного госпиталя.
Копия письма направлена главному санитарному врачу Анне Поповой, премьеру РФ Михаилу Мишустину. Аналогичное обращение премьеру Мишустину о проблемах медицины направила и депутат Курганской облдумы Наталья Воробьева.
В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее власти сообщали, что увеличено число машин скорой помощи и диспетчеров для консультирования курганцев. В регионе ужесточен карантин. Людей призывают носить маски и перчатки.
Подписывайтесь на URA.RU в