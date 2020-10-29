29 октября 2020

Врач при правительстве РФ заявил о страшных последствиях COVID

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Поликлиника #2. Курган , поликлиника, защитный костюм, врач в защитном костюме
Коронавирус может привести к серьезным проблемам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В 20% случаях коронавирус может привести к развитию непропорционального иммунитета и прогрессирующему поражению легких. Об этом заявил главный пульмонолог Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА, находится в ведении правительства РФ) Александр Аверьянов.

Врач рассказал, что у 80% всех пациентов иммунитет сам справляется с коронавирусом. По его словам, такие больные выздоравливают вне зависимости от того, какой препарат им в дальнейшем назначается.

«Совсем другая ситуация развивается примерно у 20% пациентов с SARS-CoV-2. У них развивается непропорциональный иммунитет, который можно сравнить в определенной степени с сепсисом», — цитирует Аверьянова РИА «Новости». Врач рассказал, что в этом случае иммунная система начинает уничтожать организм, что в конечном итоге приводит к прогрессирующему поражению легких.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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