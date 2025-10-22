В суд ушло дело банды спецназовцев, совершавших заказные убийства
Дело передали во 2-ой Западный окружной военный суд
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело банды бывших силовиков, к которой причастен экс-начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, сообщают в СМИ.
«Решить судьбу 11 фигурантов предстоит 2-му Западному окружному военному суду, поскольку сын бывшего военнослужащего Павла Христева Александр Христев, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища, на момент ряда инкриминируемых преступлений являлся военным», — пишет «Коммерсантъ». В зависимости от рули каждого, их обвиняют в бандитизме, убийстве и покушении, подстрекательстве и пособничестве в убийстве, разбое, хищении оружия, вымогательстве, похищении человека, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном приобретении взрывчатых веществ и устройств, а также незаконном хранении наркотиков.
В декабре 2023 года стали известны подробности ареста руководителя и членов организованной преступной группы, которая с 1998 года занималась совершением тяжких преступлений. Обвинения на участников основываются на ряде преступлений, включая убийство советника министра транспорта России в 2002 году. Преступная организация была создана в конце 1990-х годов под руководством Павла Христева, бывшего военнослужащего, и сотрудника спецподразделения СОБР. В состав группировки вошли примерно 20 человек, в том числе работники правоохранительных органов, военнослужащие Внутренних войск МВД и ВС РФ.
В 2004 году члены группы по заказу совершили похищение и убийство владельца Красногвардейского рынка в Москве и его сожительницы. Также с 2020 по 2023 год они совершили нападение на предпринимателя, похитив его имущество на сумму в два миллиона рублей, и по заказу подожгли автомобиль другого лица. Следствие по уголовному делу завершилось в декабре прошлого года.
