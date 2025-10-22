Ставки по ипотеке в России могут уменьшиться до 19% к 2026 году
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Рыночная ставка по ипотеке в России по итогам 2025 года может уменьшиться до 19%. Такой прогноз озвучил эксперт по ипотечному рынку Сергей Гордейко.
«Ставка по ипотеке где-то 19% может быть», — приводит слова Гордейко ТАСС. Он отметил, что ставки по кредитам зависят от ключевой ставки и надбавки за риск.
Руководитель компании 3S Group Игорь Илюшин ожидает, что средняя ставка по ипотеке в 2025 году может составить 16% с дальнейшим снижением до 12% к 2026 году. Он также добавил, что незначительное снижение ключевой ставки до 16% станет положительным стимулом для рынка, увеличит доступность кредитных программ для покупателей и окажет поддержку застройщикам.
Основатель компании BAZA Development Марк Заводовский также подчеркнул, что базовый сценарий — снижение ключевой ставки до 15% в 2025 году. Однако эксперты не ждут быстрого смягчения денежно-кредитной политики из-за возможного повышения НДС до 22% и других макроэкономических факторов. Сохраняющаяся высокая стоимость ипотеки будет сдерживать спрос и замедлит наполнение эскроу-счетов.
