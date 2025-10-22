Пашинян хочет отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
Пашинян намерен изъять храмы у ААЦ, переданные в безвозмездное пользование
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен изъять у Армянской апостольской церкви (ААЦ) храмы, которые находятся на балансе правительства. Об этом глава правительства заявил во время выступления в парламенте республики.
«Есть все моральные и правовые основания, чтобы мы эти памятники вернули обществу», — заявил Пашинян во время правительственного часа. Трансляцию заседания вели ведущие армянские телеканалы. Премьер отметил, что часть исторических монастырей и церквей сейчас передана ААЦ в безвозмездное пользование.
Пашинян пояснил, что речь идет не только о возвращении культовых объектов государству, но и о поддержке священнослужителей, которые были лишены сана или находятся в оппозиции к руководству ААЦ. В частности, Пашинян упомянул бывшего священника Арама Асатряна, выразив готовность содействовать таким религиозным деятелям в восстановлении духовной жизни вне структуры Армянской апостольской церкви.
Ранее в Армении были задержаны шесть священнослужителей, включая епископа Мкртича Прошяна и настоятеля Сагмосаванка Парена Аракеляна. Среди них был и бывший священник Арам Асатрян, который ранее критиковал Армянскую апостольскую церковь и, по сообщениям СМИ, поддерживал контакты с властями. Эти события вызвали широкий общественный резонанс и обсуждение роли церкви в политической жизни страны.
