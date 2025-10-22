Чем силен ядерный щит России, который применялся на учениях: характеристики «Ярса», «Синевы» и Ту-95МС

Вооружение, участвовавшее в стратегической тренировке, входит в «ядерную триаду» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента Владимира Путина были проведены стратегические учения. В рамках учений осуществлялись запуски ракет «Ярс» с космодрома Плесецк по территории полигона на Камчатке, а также баллистических ракет «Синева» с акватории Баренцева моря. В учении также участвовал стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

В тренировке приняли участие стратегическое вооружение, входящее в так называемую «ядерную триаду». Это компоненты стратегических сил, способные наносить удары с земли, воды и воздуха. Лишь три страны во всем мире могут считаться обладателями «ядерной триады»: Россия, Китай и США. В материале URA.RU раскрыли подробности и характеристику вооружения, принявшего участие в стратегической тренировке ВС РФ.

Ракетный комплекс «Ярс» и ракета РС-24

Ракетный комплекс «Ярс» представляет собой не только межконтинентальную баллистическую ракету, но и совокупность средств: автономные и шахтные пусковые установки, а также мобильные и защищенные командные пункты. В состав комплекса помимо пусковых установок и командного пункта входят также специальные машины сопровождения, включая противодиверсионные и предназначенные для дистанционного разминирования. Существует неподтвержденная версия, что название «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».

Говоря о боевых возможностях «Ярса», обычно подразумевают ракету РС-24 «Ярс». Одна такая ракета способна одновременно поразить до шести различных целей на расстоянии до 11 тысяч километров. Они отличаются высокой точностью и могут преодолевать системы противоракетной обороны потенциального противника. Размещение ракет «Ярс» осуществляется как в шахтных, так и на мобильных автономных пусковых установках, многочисленные испытания говорят о надежности и эффективности этих ракет.

Баллистическая ракета «Синева» — «шедевр морского ракетостроения»

Баллистическая ракета морского базирования РСМ-54 «Синева» поступила на вооружение Военно-морского флота Российской Федерации в 2007 году и запускается исключительно с борта стратегических атомных подводных лодок проекта «Дельфин». Корпуса ступеней изделия изготовлены из алюминиево-магниевого сплава, а управление ракетой осуществляется с помощью автономной инерциальной системы, дополненной астрокоррекцией и коррекцией по навигационным спутникам системы «Ураган» (ГЛОНАСС). Для повышения точности подрыва боевого блока в воздухе применяется специальный радиодатчик.

Боевая часть может комплектоваться четырьмя компактными неуправляемыми боевыми блоками, каждый из которых обладает мощностью 500 килотонн. Полет блоков в атмосфере происходит на сверхзвуковых скоростях, значительно превосходящих характеристики предыдущих поколений. Официальной информации о развиваемой скорости нет, но эксперты, на основании других характеристик, считают, что ракета может развивать скорость 27 100 км/ч (7520 м/с ). По оценке немецких экспертов, ракета РСМ-54 «Синева» была названа «шедевром морского ракетостроения».

Бомбардировщик Ту-95МС

Ту-95МС стоит на вооружении с 1981 года и признан самым быстрым в мире серийным турбовинтовым ракетоносцем, он может развивать скорость до 830 км/ч. Основное назначение этого стратегического бомбардировщика заключается в нанесении ядерных ударов по ключевым военным и стратегическим объектам, расположенным в глубоком тылу противника.