Швеция согласилась продать Украине свои истребители Gripen E

ВСУ могут получить от Швеции до 150 истребителей Gripen Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Швеция и Украина подписали соглашение о продаже Киеву истребителей Gripen E. Документ был подписан 22 октября премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Украины Владимиром Зеленским. В соглашении обсуждается возможность передачи Украине от 100 до 150 самолетов.

«Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной <...> Подписанный документ открывает путь для продажи шведских истребителей Gripen E Украине», — заявил Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на официальном сайте канцелярии шведского правительства.

Он уточнил, что это первый шаг на пути к крупной экспортной сделке между Киевом и шведским производителем Saab. Ожидается, что украинской армии в рамках сделки будет передано от 100 до 150 истребителей Gripen модели E.

