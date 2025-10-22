Швеция согласилась продать Украине свои истребители Gripen E
ВСУ могут получить от Швеции до 150 истребителей Gripen
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Швеция и Украина подписали соглашение о продаже Киеву истребителей Gripen E. Документ был подписан 22 октября премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и президентом Украины Владимиром Зеленским. В соглашении обсуждается возможность передачи Украине от 100 до 150 самолетов.
«Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной <...> Подписанный документ открывает путь для продажи шведских истребителей Gripen E Украине», — заявил Кристерссон на пресс-конференции. Трансляция велась на официальном сайте канцелярии шведского правительства.
Он уточнил, что это первый шаг на пути к крупной экспортной сделке между Киевом и шведским производителем Saab. Ожидается, что украинской армии в рамках сделки будет передано от 100 до 150 истребителей Gripen модели E.
Ранее вопрос о передаче Украине истребителей Gripen находился на стадии рассмотрения, и шведские власти подчеркивали, что окончательное решение о поставках еще не принято. Киевские власти уже тогда заявляли о намерении получить современные западные самолеты, включая F-16, Mirage и Gripen.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.