В Москве арестовали гендиректора строительной компании «Автодор»
22 октября 2025 в 18:57
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Руководитель ООО «СК «Автодор» заключен под стражу в Москве по обвинению в особо крупной растрате Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рамиля Фоатовича Шайдуллина, занимающего пост генерального директора ООО «СК «Автодор». Шайдуллин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата в особо крупном размере). Срок содержания под стражей определен на 1 месяц и 19 суток. Суд также отклонил просьбу защиты о применении к обвиняемому иной, не связанной с лишением свободы, меры пресечения.
