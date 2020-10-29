Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова предложила ужесточить меры воздействия на горожан, нарушающих масочный режим. Как сообщил источник URA.RU в городских структурах власти, на одном из последних совещаний в городской администрации прокурор предположила, что жители Екатеринбурга недостаточно серьезно относятся к проблеме из-за того, что многие из них не знакомы с последствиями нарушения правил.
«Светлана Васильевна обратила внимание, что необходимо активнее освещать наказания горожан, отказывающихся надевать маски в общественных местах», — передает слова Кузнецовой инсайдер. «Нужно проследить, чтобы все штрафы были взысканы до копейки. Не стоит ограничиваться профилактическими беседами. Пока люди не будут понимать последствия, мы не выйдем из этой ситуации», — транслировал месседж прокурора другой источник URA.RU. В пресс-службе областной прокуратуры корреспонденту заявили, что «не комментируют слухи».
Ранее URA.RU сообщало, что, по неофициальным данным, число заболевших коронавирусом в Екатеринбурге превышает 34 тысячи человек. Нарушителей масочного режима в Свердловской области наказывают по статье 20.6.1 КоАп РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Штраф для физлиц составляет до 30 тысяч рублей.
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