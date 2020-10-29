В думе ХМАО случился скандал

Депутаты собираются оспорить вручение почетного знака главе Сургутского района Андрею Трубецкому Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Фракция ЛДПР в думе ХМАО отказалась голосовать за награждение главы Сургутского района Андрея Трубецкого почетным знаком «За вклад в развитие законодательства». Либерал-демократы предложили для начала придать публичной огласке результаты проверки прокуратуры фиктивной регистрации фирм на территории района. Позицию фракции на заседании окружного парламента озвучил депутат Андрей Миляев, передает корреспондент URA.RU.

«Были неоднократные конфликты, связанные с регистрацией фирм. После этого Сургутский район получил грант за развитие предпринимательской деятельности. А потом оказалось, что фактически это фирмы-однодневки, которые были ликвидированы. Считаю, что необходимо запросить данные в прокуратуре округа по поводу представлений, внесенных по Сургутскому району. И уже после их рассмотрения принимать решение по данной кандидатуре», — высказался Миляев.

У других депутатов окружной думы вопросов по кандидатуре Трубецкого не оказалось, поэтому большинством голосов решение о награде было принято. В пресс-службе мэрии Сургутского района журналисту агентства заявили, что считают позицию Миляева странной. «Сургутский район в сфере поддержки субъектов малого и среднего бизнеса по объективным показателям занимает лидирующие позиции в округе. И вопреки кризисным явлениям, связанным с распространением коронавирусной инфекции, продолжает демонстрировать положительную динамику», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе районной администрации. Там также добавили, что в 2020 году в районе открыто 646 новых фирм. А всего в этом секторе экономики трудится больше 6,5 тысячи человек.

Ранее URA.RU сообщало о громком скандале, связанном с регистрацией полутора сотен фирм на территории Сургутского района, которые с момента открытия не подавали никаких признаков жизни. По версии инсайдеров, они появились для улучшения показателей муниципалитета в окружном рейтинге по инвестклимату.