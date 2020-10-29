Екатеринбуржцы стали значительно тяжелее болеть коронавирусом — об этом свидетельствуют свежие цифры по заболеваемости и состоянию пациентов, опубликованные свердловским оперштабом по борьбе с пандемией. Число тяжело больных выросло в 1,5-2 раза по сравнению с первой волной, а количество пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких — в 2-3 раза.
За сутки в Свердловской области зарегистрировано 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «Состояние 279 госпитализированных оценивается как тяжелое, 235 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 153 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперштабе.
При этом в первую волну COVID, когда максимальные значения заболеваемости были близки к сегодняшним (под 300) количество тяжело больных и пациентов на ИВЛ было в разы меньше: по 55-67 «тяжелых» и 27-39 человек на ИВЛ в начале июня и по 150-200 «тяжелых» и по 50-80 человек на ИВЛ в середине июля. В свердловском оперштабе URA.RU объяснили, что это закономерный процесс.
«С течением эпидемий инфекционных болезней, в том числе коронавируса, увеличивается количество „тяжелых“ пациентов. Это люди, имеющие, как правило, коморбидные (сопутствующие) заболевания и находящиеся долгое время на лечении в стационарах. Система здравоохранения к такой ситуации была подготовлена заранее, больные получают всю необходимую помощь», — сообщили в оперативном штабе.
За сутки в регионе зарегистрировано семь смертей от COVID-19, всего же от коронавируса умерло 759 свердловчанин. Из больниц за сутки выписано 315 человек, общее число выздоровевших — 27 712. Всего с начала пандемии в области COVID заболело 35 650 человек.
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