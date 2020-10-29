29 октября 2020

Вторая волна COVID в Екатеринбурге оказалась страшнее первой. Статистика

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Поездка Алексея Текслера в ОКБ-2 для проверки готовности к пандемии. Челябинск, роддом, медики, медицина, врачи, больница, ивл, аппарат ивл
Число тяжелых больных и пациентов на ИВЛ в разы больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы стали значительно тяжелее болеть коронавирусом — об этом свидетельствуют свежие цифры по заболеваемости и состоянию пациентов, опубликованные свердловским оперштабом по борьбе с пандемией. Число тяжело больных выросло в 1,5-2 раза по сравнению с первой волной, а количество пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких — в 2-3 раза.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «Состояние 279 госпитализированных оценивается как тяжелое, 235 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 153 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперштабе.

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При этом в первую волну COVID, когда максимальные значения заболеваемости были близки к сегодняшним (под 300) количество тяжело больных и пациентов на ИВЛ было в разы меньше: по 55-67 «тяжелых» и 27-39 человек на ИВЛ в начале июня и по 150-200 «тяжелых» и по 50-80 человек на ИВЛ в середине июля. В свердловском оперштабе URA.RU объяснили, что это закономерный процесс.

«С течением эпидемий инфекционных болезней, в том числе коронавируса, увеличивается количество „тяжелых“ пациентов. Это люди, имеющие, как правило, коморбидные (сопутствующие) заболевания и находящиеся долгое время на лечении в стационарах. Система здравоохранения к такой ситуации была подготовлена заранее, больные получают всю необходимую помощь», — сообщили в оперативном штабе.

За сутки в регионе зарегистрировано семь смертей от COVID-19, всего же от коронавируса умерло 759 свердловчанин. Из больниц за сутки выписано 315 человек, общее число выздоровевших — 27 712. Всего с начала пандемии в области COVID заболело 35 650 человек.

Ситуация на конец мая
Данные: свердловский оперштаб

Ситуация в первой половине июля
Данные: свердловский оперштаб
Ситуация во вторую половину октября
Данные: свердловский оперштаб

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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