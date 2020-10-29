Топ-менеджера дочки «Роснефти» в ЯНАО подозревают в подкупе

Замдиректора компании «Кынско-Часельское нефтегаз» в ЯНАО, которая входит в структуру «Роснефти», подозревают в коммерческом подкупе. В отношении топ-менеджера и его сообщника возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.
Следователи выяснили, что в июне 2018 года заместитель гендиректора по капитальному строительству «Кынско-Часельское нефтегаз», выполнявший управленческие функции в коммерческой организации, получил от сообщника 5 млн рублей. Деньги были переданы за подписание договоров между фирмами, подписание актов выполненных работ, их оплаты в максимально ранние сроки и отсутствие штрафных санкций.
«С учетом ранее возбужденных в отношении подозреваемых уголовных дел, общая сумма незаконно полученного коммерческого подкупа составила более 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ямальского СУ СКР. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.
Получить комментарий представителей «Кынско-Часельское нефтегаз» оперативно URA.RU не удалось. По телефонам офисов компании в Губкинском и Тюмени не ответили на звонки. На предприятие отправлен запрос, к моменту публикации ответ не поступил.
Подписывайтесь на URA.RU в