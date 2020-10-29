29 октября 2020
28 октября 2020

Топ-менеджера дочки «Роснефти» в ЯНАО подозревают в подкупе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтеюганск, разное, ХМАО, роснефть, юганскнефтегаз, нефтеюганск
Заместителю директора компании «Кынско-Часельское нефтегаз» грозит тюрьма Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Замдиректора компании «Кынско-Часельское нефтегаз» в ЯНАО, которая входит в структуру «Роснефти», подозревают в коммерческом подкупе. В отношении топ-менеджера и его сообщника возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по ЯНАО.

Следователи выяснили, что в июне 2018 года заместитель гендиректора по капитальному строительству «Кынско-Часельское нефтегаз», выполнявший управленческие функции в коммерческой организации, получил от сообщника 5 млн рублей. Деньги были переданы за подписание договоров между фирмами, подписание актов выполненных работ, их оплаты в максимально ранние сроки и отсутствие штрафных санкций.

«С учетом ранее возбужденных в отношении подозреваемых уголовных дел, общая сумма незаконно полученного коммерческого подкупа составила более 10 млн рублей», — сообщили в пресс-службе ямальского СУ СКР. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 12 лет.

Получить комментарий представителей «Кынско-Часельское нефтегаз» оперативно URA.RU не удалось. По телефонам офисов компании в Губкинском и Тюмени не ответили на звонки. На предприятие отправлен запрос, к моменту публикации ответ не поступил.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...