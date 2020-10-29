Правительство РФ направит 5,5 млрд рублей многодетным семьям на полное или частичное погашение ипотеки. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Дополнительные средства позволят создать условия для поддержки не менее 12 тысяч многодетных семей», — цитирует «Интерфакс» Мишустина. Уточняется, что семьи могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту. Однако поддержку получат только те семьи, где после 1 января 2019 года родился третий и последующие дети. Как напомнил российский премьер, в течение года на эти цели правительство выделило 35 млрд рублей.
В апреле Мишустин утвердил новую ипотечную программу под 6,5% для покупки жилья в новостройках. Действие программы должно было закончиться 1 ноября. Однако было принято решение продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.
Ранее президент России Владимир Путин обратился к правительству с просьбой разработать механизм выделения новых выплат семьям с детьми до семи лет, напоминают «Дни.ру». Также российский лидер предложил увеличить размер оплаты больничных для родителей детей до семи лет и разработать новые меры поддержки детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Эти поручения правительство должно выполнить до 1 августа 2021 года.
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