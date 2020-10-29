29 октября 2020

Институт Мечникова оценил опасность вакцины от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула, медицина
Вакцина не позволит коронавирусной инфекции распространяться в организме Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» при попадании в организм не позволит инфекции распространяться, вопреки заявлениям некоторых медиков. Об этом URA.RU сообщили в Научно-исследовательском Институте вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова. Также в учреждении уточнили, что не могут дать оценку эффективности и безопасности вакцины от COVID-19.

«„Спутник V“ является векторной вакциной, основой которой служит аденовирусный вектор, несущий ген гликопротеина S SARS-CoV-2. Поскольку вакцина не содержит коронавирус, это не позволяет коронавирусной инфекции распространяться при попадании вакцины в организм человека», — заявили в институте.

Ранее в разговоре с URA.RU замдиректора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, вакцинолог Надежда Юминова заявила, что такие вакцины, как сыворотка «Спутник V», могут не защитить организм от инфекции, а наоборот — помогут вирусу распространяться.

«Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи. Препарат был зарегистрирован 11 августа и стал первой в мире вакциной от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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