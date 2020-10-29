Мошенники предлагают тюменцам сдать тест на COVID за 500 рублей

Тюменцев смутила реклама дистанционного экспресс-тестирования на коронавирус в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию агентства. По их словам, приобрести тесты предлагают за 500—700 рублей, хотя в любой клинике стоимость такого вида анализов в несколько раз выше.
«Несколько раз уже всплывала такая реклама. Мол, экспресс-тест на коронавирус, стоимость по акции — 500 рублей. Переходишь по ссылке — всплывают очень яркие, красивые сайты-одностраничники с таймером обратного отсчета времени этой акции. По истечении которого экспресс-тест будет стоить уже две—три тысячи рублей», — рассказал агентству один из тюменцев на условиях анонимности.
Другая жительница Тюмени пояснила, что, когда решила заказать экспресс-тест, не смогла этого сделать. «Я решила перейти по этой рекламной ссылке, но она уже не работала. Браузер писал, что такая страница не найдена. Думаю, это элементарный развод», — заявила она в беседе с агентством.
Мониторинг URA.RU показал, что средняя стоимость тестирования на коронавирус в тюменских частных клиниках составляет примерно 1700—3000 рублей. В оперативный штаб по борьбе с COVID-19 направлен письменный запрос.
Подписывайтесь на URA.RU в