29 октября 2020
28 октября 2020

Мошенники предлагают тюменцам сдать тест на COVID за 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, тест на ковид
Теста на коронавирус за 500 рублей тюменцам предлагают сделать дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тюменцев смутила реклама дистанционного экспресс-тестирования на коронавирус в социальных сетях. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию агентства. По их словам, приобрести тесты предлагают за 500—700 рублей, хотя в любой клинике стоимость такого вида анализов в несколько раз выше.

«Несколько раз уже всплывала такая реклама. Мол, экспресс-тест на коронавирус, стоимость по акции — 500 рублей. Переходишь по ссылке — всплывают очень яркие, красивые сайты-одностраничники с таймером обратного отсчета времени этой акции. По истечении которого экспресс-тест будет стоить уже две—три тысячи рублей», — рассказал агентству один из тюменцев на условиях анонимности.

Другая жительница Тюмени пояснила, что, когда решила заказать экспресс-тест, не смогла этого сделать. «Я решила перейти по этой рекламной ссылке, но она уже не работала. Браузер писал, что такая страница не найдена. Думаю, это элементарный развод», — заявила она в беседе с агентством.

Мониторинг URA.RU показал, что средняя стоимость тестирования на коронавирус в тюменских частных клиниках составляет примерно 1700—3000 рублей. В оперативный штаб по борьбе с COVID-19 направлен письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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