29 октября 2020

Минтруд РФ оценил проект новой системы начисления пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры. Челябинск, старики, пожилые, счастливые пенсионеры, пенсионеры
Выплаты пенсионерам уже дифференцированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Минтруд РФ не поддерживает идею о начислении пенсий по рангам. Ранее с соответствующей инициативой выступил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников.

«Данный проект закона в Минтруд России не поступал, — сообщили РИА „Новости“ в пресс-службе ведомства. — В целом Минтруд не поддерживает идею введения пенсионных рангов». В ведомстве подчеркнули, что размеры пенсий дифференцированы и сегодня — выплаты зависят от величины зарплаты и страхового стажа. Однако при этом их размер не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

Ранее Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам» в качестве альтернативы балльной системе, напоминает «Пятый канал». Предложенная Калашниковым модель предполагает ранги (от 10 до 12), которые определяются набором показателей. В разговоре с URA.RU он объяснил, что «ранговая система» начисления пенсий в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза за счет увеличения процентов от утраченного заработка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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