Предложенная в качестве альтернативы баллам «ранговая система» начисления пенсий в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза за счет увеличения процентов от утраченного заработка. Об этом в разговоре с URA.RU заявил автор инициативы зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.
«Новая система должна учитывать подписание Россией 102 конвенции Международной организации труда о том, что пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка. У нас на сегодняшний день только 26%», — рассказал Калашников. По его словам, во многих странах этот показатель составляет 70%.
Сенатор подчеркнул, что в настоящее время пенсии дифференцируются странным образом. Это, в свою очередь создает большое количество вопросов как у самих пенсионеров, так и у тех, кто пытается рассчитать свою будущую пенсию. Кроме того, приходится содержать огромный административный аппарат.
Предложенная Калашниковым модель предполагает ранги (от 10 до 12), которые определяются набором показателей. В их число входят обычные показатели, используемые для начисления пенсий (стаж, заработок и другие). При этом, в разных рангах будут учитываться разные виды этих показателей.
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