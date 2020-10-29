29 октября 2020

Новая система начисления пенсий увеличит выплаты. Объяснение депутата-автора проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский дом в селе Житниковское. Курган, старики, женщины, пенсия, зима, бабушки на прогулке, пенсинерка
По словам сенатора, новая система будет ориентирована на международные нормы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Предложенная в качестве альтернативы баллам «ранговая система» начисления пенсий в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза за счет увеличения процентов от утраченного заработка. Об этом в разговоре с URA.RU заявил автор инициативы зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике, экс-министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников.

«Новая система должна учитывать подписание Россией 102 конвенции Международной организации труда о том, что пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка. У нас на сегодняшний день только 26%», — рассказал Калашников. По его словам, во многих странах этот показатель составляет 70%.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время пенсии дифференцируются странным образом. Это, в свою очередь создает большое количество вопросов как у самих пенсионеров, так и у тех, кто пытается рассчитать свою будущую пенсию. Кроме того, приходится содержать огромный административный аппарат.

Предложенная Калашниковым модель предполагает ранги (от 10 до 12), которые определяются набором показателей. В их число входят обычные показатели, используемые для начисления пенсий (стаж, заработок и другие). При этом, в разных рангах будут учитываться разные виды этих показателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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