Губернатор ЯНАО поднимет зарплаты медикам во вторую волну COVID

Медработникам Ямала увеличат надбавки за особые условия труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медицинским работникам ЯНАО увеличат надбавки за особые условия труда. Такое решение принял губернатор Дмитрий Артюхов. В ближайшее время он подпишет соответствующее постановление, проект которого подготовило окружное правительством.

В большую сторону изменится размер надбавок за интенсивность труда и специфику работы, сказано в документе, опубликованном на сайте правительства. Ранее за интенсивность труда медработникам платили бонус в 50% от оклада. Теперь размер выплаты увеличится до 100%. Премия за специфику работы вырастет до 25% для руководителей окружной, центральных районных и городских больниц. До 20% поднимут выплаты главам горбольниц, а до 15% — руководителям станций скорой помощи.

Вместе с тем ряд надбавок власти решили сократить. Например, за наличие ученой степени начнут меньше платить докторам наук (с 40% до 28%) и кандидатам (с 30% до 25%). А выплаты за выслугу лет врачам, работающим на Ямале от трех до пяти лет, урежут с 30% до 20%.

Ранее губернатор ЯНАО продлил на месяц выплаты врачам, ведущим борьбу с коронавирусом. По решению окружного правительства, медикам в регионе положены дополнительные премии, которые прибавляются к федеральным выплатам. Врачи получают 70 тысяч рублей, медсестры — по 50 тысяч, младший персонал — по 30 тысяч, а другие работники — по 20 тысяч.