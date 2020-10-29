Екатеринбурженка рассказала, как в очереди на КТ плачут от боли

Жительница Екатеринбурга Мария, болеющая коронавирусом дома и назначившая сама себе лечение, рассказала URA.RU о судьбе мужа. Он, в отличие от нее, госпитализирован, но для этого мужчине пришлось больше полсуток провести в разных больницах. В очереди на компьютерную томографию в ЦГКБ №24 он наблюдал, как люди с поражением легких плачут от боли.
«Скорая приехала в два ночи, в палату он попал только в пять часов вечера. 15 часов ожидания, большая часть этого времени — очередь на КТ и ожидание результатов в 24-й больнице, — сообщила URA.RU женщина. — Рядом с ним сидели люди, которые по две недели лечились дома сами — в очереди на КТ они плакали от болей в груди».
У мужа Марии вирусом поражено 25% легких, но при этом сатурация (насыщение кислородом) хорошая — 97%. Поэтому кислород ему не дали, однако он лежит под капельницей.
Накануне URA.RU публиковало рассказ екатеринбургского бизнесмена-блогера Алексея Садовского, который госпитализирован с COVID и ведет репортаж из клиник Екатеринбурга, где ему довелось побывать. Больше всего его поразил приемный покой той же ЦГКБ №24, где люди вынуждены по 10-12 часов ждать результатов КТ без медикаментов, питания и возможности прилечь (даже кулера или кофематов в приемном отделении нет).
Блогер призвал медицинские власти сделать условия ожидания людей в «приемнике» ЦГКБ №24 хоть немного более комфортными. Главврач больницы Алексей Малинкин, комментируя эту тему, заявил, что поменять сейчас что-либо сложно, «да и странно какой-то ремонт начинать», а питание пациентов в условиях приемного покоя «не предусмотрено».
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