Женщина сама себе назначила лечение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Екатеринбурга, заболевшая коронавирусом, вот уже пять дней ждет дома врача. Об этом пациентка рассказала URA.RU.

«Мне стало плохо в четверг — болею уже пятый день, — рассказала агентству Мария. — В пятницу вызвала участкового врача — мне сказали: „Ждите“. До поликлиники дозвониться не могу: впечатление, что там трубка просто снята».

Мария сдала платный тест на коронавирус (за мазком к ней приехали домой — он показал положительный результат), а также сама себе назначила лечение — кучу самых разных препаратов. «Пью то, что сама себе прописала: сумамед, гриппферон, витамин С, витамин D, римантадин, аципол», — перечисляет женщина.

В понедельник ей удалось дозвониться до скорой помощи, диспетчеры которой приняли от нее вызов, но сказали, что раз состояние не тяжелое (нет одышки и высокой температуры), то выезжать к ней не будут, однако перенаправят ее вызов в отделение «неотложки» районной поликлиники.

«Я же понимаю, что наша система здравоохранения сейчас в коллапсе, и что у многих людей состояние сейчас гораздо хуже, — говорит Мария. — Но меня убивает, что я оказалась один на один с коронавирусом. Хоть бы кто пришел и подсказал: так ли я лечусь?»

Накануне URA.RU сообщало, что в Свердловской области за сутки выявлен 281 новый случай COVID: рост заболеваемости продолжается уже несколько недель и скоро достигнет пиковых значений первой волны коронавируса. Из-за ситуации с COVID свердловский губернатор ввел новые ограничения.