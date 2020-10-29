29 октября 2020

Мэрия Екатеринбурга просит ослабить карантин. Чиновников поддержали санитары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
Обработка остановок общественного транспорта ведется с середины марта Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Администрация Екатеринбурга обратилась в Роспотребнадзор с предложением остановить обработку остановок общественного транспорта специальными растворами против коронавируса. Как сообщил источник агентства в мэрии, это связано с тем, что растворы на водной основе замерзают при отрицательных температурах, а спиртосодержащие смеси слишком дорогие для города.

«Просим рекомендации, что делать с остановками. Обрабатывать водными растворами бессмысленно — сейчас все это это будет замерзать. Если мы продолжим обработку растворами на спирте, полбюджета на транспорт отправим на остановки. Ответа от РПН пока нет», — поделился инсайдер. По его словам, местные специалисты Роспотребнадзора также согласны, что обрабатывать остановки в текущем режиме нецелесообразно.

По словам другого источника в «сером доме», власти в целом придумали, как обрабатывать общественный транспорт (эта процедура ведется с середины марта) при отрицательных температурах. «Это делают в специальных закрытых боксах», — поделился городской чиновник. Получить оперативные комментарии свердловского управления Роспотребнадзора и пресс-службы мэрии Екатеринбурга на момент публикации не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...