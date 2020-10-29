Администрация Екатеринбурга обратилась в Роспотребнадзор с предложением остановить обработку остановок общественного транспорта специальными растворами против коронавируса. Как сообщил источник агентства в мэрии, это связано с тем, что растворы на водной основе замерзают при отрицательных температурах, а спиртосодержащие смеси слишком дорогие для города.
«Просим рекомендации, что делать с остановками. Обрабатывать водными растворами бессмысленно — сейчас все это это будет замерзать. Если мы продолжим обработку растворами на спирте, полбюджета на транспорт отправим на остановки. Ответа от РПН пока нет», — поделился инсайдер. По его словам, местные специалисты Роспотребнадзора также согласны, что обрабатывать остановки в текущем режиме нецелесообразно.
По словам другого источника в «сером доме», власти в целом придумали, как обрабатывать общественный транспорт (эта процедура ведется с середины марта) при отрицательных температурах. «Это делают в специальных закрытых боксах», — поделился городской чиновник. Получить оперативные комментарии свердловского управления Роспотребнадзора и пресс-службы мэрии Екатеринбурга на момент публикации не удалось.
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