29 октября 2020

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский конкурс управленцев
Сергей Собянин заявил о необходимости удержать нынешнюю планку в ситуации с COVID Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, темпы роста основных показателей распространения инфекции за последние две недели снизились в десять раз. «Резкой динамики эскалации этого процесса (распространения COVID-19 — прим. ред.) в Москве нет, он стабилизировался», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». По словам мэра Москвы, сейчас главное — удержать эту планку и снижать ее.

За последние два дня в городе впервые за долгое время госпитализировали меньше больных с COVID-19, чем выписали из больниц, уточнил Собянин. Сейчас, по его словам, около 90% москвичей носят маски и перчатки в транспорте и магазинах и соблюдение масочно-перчаточного режима находится под жестким контролем.

Ранее Собянин отметил, что ограничительные меры, введенные в столице для борьбы с распространением коронавируса, дают свои результаты, напоминает «Царьград». Вводить новые ограничения в такой ситуации, по его мнению, нет необходимости. Однако мэр Москвы принял решение продлить дистанционное обучение в школах до 8 ноября. Также он заявил, что массовая вакцинация москвичей от коронавирусной инфекции может начаться в конце ноября, пишет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...