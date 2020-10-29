Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась

Ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.
Как отметил Собянин, темпы роста основных показателей распространения инфекции за последние две недели снизились в десять раз. «Резкой динамики эскалации этого процесса (распространения COVID-19 — прим. ред.) в Москве нет, он стабилизировался», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24». По словам мэра Москвы, сейчас главное — удержать эту планку и снижать ее.
За последние два дня в городе впервые за долгое время госпитализировали меньше больных с COVID-19, чем выписали из больниц, уточнил Собянин. Сейчас, по его словам, около 90% москвичей носят маски и перчатки в транспорте и магазинах и соблюдение масочно-перчаточного режима находится под жестким контролем.
Ранее Собянин отметил, что ограничительные меры, введенные в столице для борьбы с распространением коронавируса, дают свои результаты, напоминает «
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