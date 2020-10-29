29 октября 2020

Эпидемиолог: когда больной коронавирусом максимально опасен

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Памятники Екатеринбурга в медицинских масках. Екатеринбург, памятник ленину, маска, медицинская маска
Больные могут выдыхать более 200 вирусных частиц за раз Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больные коронавирусом становятся наиболее заразными за два дня до появления симптомов. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов», — объяснила Пшеничная в интервью РИА «Новости».

В редких случаях человек становится заразным за неделю до начала болезни. Также риск заражения высок еще пять дней во время течения болезни. На более поздних сроках вероятность заражения резко снижается, и заболевание становится маловероятным, уточнила эксперт.

Пшеничная напомнила, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Каждый выдох больного может нести больше 200 вирусных частиц. Поэтому защититься от заболевания можно благодаря маске, которая препятствует как вдыханию, так и выдыханию вирусов.

30 октября Роспотребнадзор рассказал, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом, пишет Nation news. За последние сутки заболеваемость COVID показала рекордный рост, пишет RT. Россияне уже начали скупать продукты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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