Эпидемиолог: когда больной коронавирусом максимально опасен

Больные коронавирусом становятся наиболее заразными за два дня до появления симптомов. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов», — объяснила Пшеничная в интервью РИА «Новости».
В редких случаях человек становится заразным за неделю до начала болезни. Также риск заражения высок еще пять дней во время течения болезни. На более поздних сроках вероятность заражения резко снижается, и заболевание становится маловероятным, уточнила эксперт.
Пшеничная напомнила, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Каждый выдох больного может нести больше 200 вирусных частиц. Поэтому защититься от заболевания можно благодаря маске, которая препятствует как вдыханию, так и выдыханию вирусов.
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