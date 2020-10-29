29 октября 2020

Россияне в панике из-за коронавируса начали скупать продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим. Челябинск, покупатель, продукты, супермаркет, магазин, сиз, маска медицинская
Россияне скупают не только продукты питания, но и непродовольственные товары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россияне начали массово скупать продукты первой необходимости и непродовольственные товары на случай введения новых ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции. По данным исследования, впрок закупаются около трети всех посетителей магазинов.

«Примерно треть россиян готовятся к введению новых ограничительных мер из-за COVID-19», — приводит РБК данные совместного исследования агентства маркетинговых исследований ResearchMe и агрегатора объявлений «Юла». Согласно проведенному опросу, 20% россиян уже начали закупать впрок продукты питания, еще 12% также пополняют запасы непродовольственных товаров.

В исследовании принимали участие российские интернет-пользователи старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 1 611 респондентов, 18% которых проживают в Москве, 8% в Санкт-Петербурге. На остальные города-миллионники пришлось 22% опрошенных.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что власти не планируют возобновлять жесткие карантинные меры, сообщает «Национальная служба новостей». По словам главы государства, правительство не рассматривает введение тотальных ограничений, влияющих на работу бизнеса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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