В пермских больницах дефицит коек под размещение зараженных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 октября, — 324-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 234-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 1 581 693 9 (+17 717) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлены 13 209 (+162) инфицированных. Выздоровели 8 785 заразившихся, умерли — 649 (в том числе от коронавируса — 392).

В Пермском крае из 162 новых зараженных, 84 человека проходят лечение в больницах, 78 — амбулаторно на дому . Прирост больных за сутки составил 1,2%, коэффициент распространения вируса — 1,08 (на 28 октября — 1,1). Новые случаи заражения выявлены в 21 территории региона. Больше всего заболевших COVID-19 — в Перми (98 человек).

В Пермском крае осталось 15% свободного коечного фонда. Об этом пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в региональном правительстве. Наиболее сложная ситуация в Перми, где осталось 5% свободных коек, а также в Березниках и Чайковском. Краевые власти пока не планируют перепрофилировать больницы для лечения «ковидных» пациентов. Это связано с тем, что дополнительные помещения под койки не решат проблему, так как наблюдается дефицит врачей, которые могли бы там работать. По официальным данным, которые приводит оперштаб, доля свободного коечного фонда в крае составляет 39%.

Пермский край три недели находится на плато по количеству заболевших коронавирусом . Такие данные приводит краевой оперштаб. По словам членов штаба, количество людей с ОРВИ также остается стабильным. Тем не менее специалисты не прогнозируют быстрого улучшения эпидситуации — скорее всего региону придется жить в такой ситуации, как минимум, до января следующего года.

Прививки от гриппа поставили более 800 тысяч жителей Пермского края . На этой неделе мобильные прививочные бригады работают в трех точках Перми с высокой проходимостью жителей. 29, 30 октября (с 12 до 15 часов) привиться от гриппа можно на «Пермской ярмарке», 30 октября (с 12 до 16 часов) — в парке им. Горького, 31 октября (с 12 до 16 часов) — на парковке у ТРК «Семья». Всего в регион поставлено почти 960 тысяч доз вакцины для иммунизации населения от гриппа.

Для жителей Пермского края с подтвержденным диагнозом «COVID-19» организованы дистанционные консультационные колл-центры . Они помогают пермякам, которые переносят болезнь бессимптомно, либо в легкой форме. Удаленное медицинское сопровождение ведут квалифицированные врачи, которые регулярно обзванивают инфицированных и уточняют их самочувствие.