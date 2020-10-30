Власти пообещали десятки тысяч зараженных в день на пике COVID

На пике заболеваемости в России будет по 20 тысяч новых заражений в сутки. После этого ситуация, возможно, начнет стабилизироваться, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — приводит слова Пшеничной «
О том, что ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться можно будет говорить, когда индекс его распространения за сутки будет не выше единицы, подчеркнула эксперт. Причем это должно продлиться минимум восемь дней. Чтобы выйти на такой показатель россиянам придется соблюдать меры профилактики, уточнила Пшеничная.
30 октября эпидемиолог раскрыла, в какой период больные коронавирусом наиболее заразны. Тем временем, каждый пятый губернатор в России уже переболел COVID-19, пишет Nation news. Ученые выяснили, что легче всего заразиться коронавирусом через слюну, уточняет RT.
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