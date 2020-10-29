Губернатор Шумков нашел минус в льготах для бизнеса

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опасается, что льготы для бизнеса, которые появились в регионе, привлекут тех, кто хочет «подзаработать на развитии». Об этом он 30 октября написал в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте».
Шумков объяснил, что различные виды финансовой поддержки в регионе могут привлечь нечестных людей, которые хотят «подзаработать на развитии». «Просьба — при появлении на горизонте „добровольных представителей“, „добросовестных посредников“ и проч., не раздумывая обращаться к нам. Либо сразу в правоохранительные органы. Чистим Курганскую область. Вместе», — написал губернатор.
В регионе, напомнил Шумков, есть программы субсидирования приобретения жилья, нового оборудования, льготных займов. Это, а также различные заказы, могут, по мнению губернатора, приманить недобросовестных исполнителей.
В июле Шумков заявлял, что на большинство объектов благоустройства в Кургане не удалось найти подрядчиков. Позже представители областного правительства добавили, что некоторые подрядчики боятся ремонтировать курганские школы.
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