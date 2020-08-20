20 августа 2020
19 августа 2020

Курганские власти объяснили, почему затягивается ремонт школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция посвященная предстоящему началу нового учебного года. Курган, кочеров андрей
Директор департамент образования и науки Андрей Кочеров, что подрядчики боятся ремонтировать школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некоторые подрядчики боятся заявляться ремонтировать школы в Курганской области. Об этом на пресс-конференции сообщил директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров, передает корреспондент URA.RU.

«Чтобы их освоить [деньги на ремонт школ] не хватает квалифицированных подрядчиков. Зачастую даже подрядчики боятся заявляться на такие объемы работ», — рассказал Кочеров. Из-за этого, по его словам, аукционы на ремонтные работы приходится проводить повторно.

В новом учебном году подрядчики не успели завершить капитальный ремонт в пяти образовательных учреждениях. Пока в них дети не смогут учиться. Еще 15 находятся в стадии ремонта, но в них он не настолько масштабный, чтобы не принимать детей. «Очень часто, что имеется в школах не обновлялось с момента открытия: по 40-50 лет», — объяснил необходимость ремонтов замдиректора департамента Иван Хлебников.

Кочеров отметил, что в этом году на ремонт образовательных учреждений в регионе выделили более миллиарда рублей. В прошлые годы выделялось по 100-150 миллионов рублей. Из-за капитальных ремонтов в пяти школах Кургана, Кетовского, Половинского, Куртамышского и Звериноголовского районов их ученики начнут учебный год в других школах или дистанционно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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