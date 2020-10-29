УрФУ установил рекордный срок дистанционного обучения

Уральский Федеральный университет (УрФУ, Свердловская область) до 1 февраля перевел на дистанционное обучение своих студентов. Соответствующее распоряжение подписал ректор университета Виктор Кокшаров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удаленно», — сообщили в УрФУ.
Там уточнили, что исключения сделают для магистров и аспирантов инженерных и естественнонаучных направлений, которым можно будет офлайн сдавать лабораторные работы.
Ранее URA.RU сообщало, что вопрос перевода на дистанционно рекордно длинные сроки дистанционного обучения решался на совещании ректора УрФУ Виктора Кокшарова с директорами департаментов. Во время первой волны пандемии коронавируса студенты в Свердловской области уже уходили на дистанционное обучение. Тогда они учились удаленно 2,5 месяца.
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