29 октября 2020

УрФУ установил рекордный срок дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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XXXIV конференция свердловской ЕР. Екатеринбург, уральский федеральный университет, урфу
Исключения в удаленном режиме сделают для магистров и аспирантов двух направлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Уральский Федеральный университет (УрФУ, Свердловская область) до 1 февраля перевел на дистанционное обучение своих студентов. Соответствующее распоряжение подписал ректор университета Виктор Кокшаров. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«С понедельника, 2 ноября, по 31 января до особых распоряжений УрФУ переводит учебный процесс, включая предстоящую экзаменационную сессию, в дистанционный формат, предполагающий полное освоение студентами образовательных программ удаленно», — сообщили в УрФУ.

Там уточнили, что исключения сделают для магистров и аспирантов инженерных и естественнонаучных направлений, которым можно будет офлайн сдавать лабораторные работы.

Ранее URA.RU сообщало, что вопрос перевода на дистанционно рекордно длинные сроки дистанционного обучения решался на совещании ректора УрФУ Виктора Кокшарова с директорами департаментов. Во время первой волны пандемии коронавируса студенты в Свердловской области уже уходили на дистанционное обучение. Тогда они учились удаленно 2,5 месяца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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