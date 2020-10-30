В аптеках РФ из-за коронавируса пропал жизненно важный препарат

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Депутат челябинской городской Александр Галкин проверяет наличие медицинских масок в аптеках. Челябинск, минздрав, аптека, галкин александр, медикаменты, здоровье, медицина
Препараты на основе эноксапарина натрия стали дефицитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из российских аптек пропал жизненно важный препарат «Клексан» на основе эноксапарина натрия. Производитель лекарства такой дефицит связывает с его использованием при лечении коронавируса.

«Жизненно важный препарат „Клексан“, который назначают в том числе беременным, пропал из аптек», — сообщает «РБК». Директор по корпоративным связям фармацевтической компании «Санофи» — производителя «Клексана» Юрий Мочалин рассказал, что дефицит обусловлен ажиотажем вокруг препарата — с начала эпидемии его применяют в том числе и для лечения осложнений от коронавируса.

Мочалин также подчеркнул, что в настоящее время компания рассматривает возможность нарастить производство препарата для того, чтобы обеспечить им всех нуждающихся. Для этих целей «Санофи» планирует обратиться в Росздравнадзор для увеличения импорта «Клексана» в Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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