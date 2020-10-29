Власти нашли решение главной жилищной проблемы ЯНАО

На Ямале примут новый порядок расселения из «авариек» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Проблема расселения аварийного жилья в ЯНАО, на которую неоднократно обращал внимание губернатор Дмитрий Артюхов, будут решать по-новому. Переработанный порядок переселения жильцов будет опробован в Новом Уренгое. Об этом заявил глава города Андрей Воронов во время своего прямого эфира.

«Подход будет совершенно иным. Если до этого у нас формировали очередь [на расселение] в зависимости от даты признания домов аварийными, то теперь мы прежде всего будем смотреть на состояние домов. Люди не должны жить в домах, в которых уже фактически нельзя жить», — пояснил Воронов. По его словам, он уже дал поручение подчиненным провести масштабную ревизию «авариек».

Кроме того, мэр отметил, что в Новом Уренгое вместе с ликвидацией аварийного жилья ликвидируется и муниципальный фонд — квартиры, которые дают врачам и учителям. Бюджетники, как пообещал градоначальник, будут получать жилье в микрорайоне Славянский, где сейчас строится большой квартал. Там же выдадут квартиры переселенцам из ветхого жилья.

Ранее власти ЯНАО приняли решение временно переселять жителей ветхих и аварийных домов в маневренный фонд. Квартиры и комнаты в общежитиях начнут на время предоставлять тем ямальцам, чье жилье официально признано непригодным и подлежащим сносу.