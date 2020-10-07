Власти ЯНАО придумали, куда расселять жильцов из ветхих домов

Жителей аварийных «деревяшек» расселят в общежития маневренного фонда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей ветхих и аварийных домов в ЯНАО будут временно селить в маневренный жилищный фонд. Это следует из опубликованного окружным правительством проекта постановления, изменяющего порядок использования жилищного резерва.

Согласно тексту документа, в жилье из маневренного фонда смогут расселять «граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Таким образом, вносятся корректировки в постановление правительства ЯНАО № 420-П «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа» от 31 мая 2012 года.

В последней редакции постановления говорилось, что маневренный фонд предназначен для временного расселения граждан в связи с капремонтом, реконструкцией или утратой единственного жилья, а также в результате его изъятия по взысканию либо при чрезвычайных обстоятельствах. По закону жилплощадь предоставляется из расчета не менее 6 кв. м на одного человека.

Ранее Росстат сообщал, что за первые шесть месяцев 2020 года темпы строительства жилья в ЯНАО снизились на треть. За первую половину 2020 года в ЯНАО введено 25,6 тысячи квадратных метров жилья, хотя в заявленных планах ежегодно строить в 10 раз больше.

Губернатор Дмитрий Артюхов признал, что множество домов в округе нуждается в сносе. Между тем, даже в окружной столице ветхое жилье продолжает разрушаться, будучи населенным людьми.