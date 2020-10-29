29 октября 2020

В Кургане пытаются заработать на очередях в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, очередь , масочный режим
Курганец предложил за деньги постоять в больничных очередях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана предложил горожанам постоять за них в очереди в больницу и за тестами. Данное объявление он разместил 30 октября на одном из сервисов объявлений.

«Займу и постою за вас в очереди в поликлинике, больнице, за тестом и т. д.» — написал мужчина. К объявлению он не прикрепил номер телефона, объяснив тем, что телефон отключил, поэтому предложил писать ему в сообщениях.

Мужчина объяснил, что стоимость часа его услуг стоит 200 рублей. Также он просит предоплату за первый час. Курганец добавил, что будет регулярно отправлять клиенту фотоотчет о движении очереди.

Ранее СМИ сообщали о том, что студенты из Магнитогорска (Челябинская область) готовы сидеть в очередях за аналогичную плату. В интернете можно найти объявления организаций, которые такие же услуги оказывают в других городах, например в Екатеринбурге.

Из-за пандемии коронавируса в Курганской области образовались многометровые очереди в больницах. Чтобы помочь в борьбе с COVID-19, в регион приезжают медики из других городов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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