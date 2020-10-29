В Кургане пытаются заработать на очередях в пандемию

Курганец предложил за деньги постоять в больничных очередях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана предложил горожанам постоять за них в очереди в больницу и за тестами. Данное объявление он разместил 30 октября на одном из сервисов объявлений.

«Займу и постою за вас в очереди в поликлинике, больнице, за тестом и т. д.» — написал мужчина. К объявлению он не прикрепил номер телефона, объяснив тем, что телефон отключил, поэтому предложил писать ему в сообщениях.

Мужчина объяснил, что стоимость часа его услуг стоит 200 рублей. Также он просит предоплату за первый час. Курганец добавил, что будет регулярно отправлять клиенту фотоотчет о движении очереди.

Ранее СМИ сообщали о том, что студенты из Магнитогорска (Челябинская область) готовы сидеть в очередях за аналогичную плату. В интернете можно найти объявления организаций, которые такие же услуги оказывают в других городах, например в Екатеринбурге.

Из-за пандемии коронавируса в Курганской области образовались многометровые очереди в больницах. Чтобы помочь в борьбе с COVID-19, в регион приезжают медики из других городов.