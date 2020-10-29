Съемочная группа канала «Россия-1», прибывшая в Курган одновременно с ревизорами из Минздрава и Росздравназора РФ после обращения местных врачей к президенту Владимиру Путину, сделала сюжет о коллапсе медицины. Он вышел в новостях на сайте канала «Россия-1».
«Многометровые очереди и десятки пациентов с температурой — это свежие кадры из курганской поликлиники. В одном потоке в ожидании приема — пациенты с подозрением на COVID и уже болеющие коронавирусом, почти плечом к плечу по несколько часов», — говорится в сюжете журналиста Кирилла Солодкова.
Еще одна проблема, которую подняли журналисты, — пациентов, которых привозят на скорой, медики не могут устроить в больницы. Об этом рассказала фельдшер скорой помощи Наталья Ракитина. Теперь за коллегу переживают другие медики. «Как бы не уволили за смелость после указания Минздрава согласовывать все комментарии в СМИ», — отмечают они.
На вопрос URA.RU по поводу карьеры фельдшера Ракитиной в департаменте информационной и внутренней политики рекомендовали адресовать запрос Минздраву. В ведомство направлено письмо. На момент публикации ответ не поступил.
Представители комиссии из Минздрава и Роздравнадзора РФ еще работают в регионе. Они посещают районные больницы. В область также начали приезжать военные медики. Помощь пришла после письма курганских медиков о тяжелой ситуации с COVID президенту Владимиру Путину. О проблемах в Курганской области накануне президенту также доложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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