В Кремле оценили связь между нападениями во Франции и Татарстане

В Кремле не видят связи между нападениями исламистов во Франции и в Татарстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Во Франции — французские события. Здесь (в Татарстане — прим. ред.) абсолютно уголовное преступление. Какая здесь связь-то», — сказал Песков. По его словам, не важно к какой религии или конфессии относится преступник, так как каждый должен понести наказание по закону.
Ранее в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Затем в Авиньоне была совершена попытка нападения с ножом на полицейских. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель поделился мнением, что эти события могут дать старт распространению радикального исламизма не только в Европе, но и в России.
В Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, который напал на правоохранителей. Он кричал полицейским «Аллах Акбар», пишет «Национальная служба новостей». Молодой человек успел ранить ножом одного из сотрудников, сообщает местное МВД. Состояние сотрудника полиции, который получил ножевые ранения при нападении подростка в Татарстане, стабильное, пишет RT.
Подписывайтесь на URA.RU в