Полицейские в Татарстане застрелили подростка-экстремиста

В Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, который напал на правоохранителей. Молодой человек успел ранить ножом одного из сотрудников, сообщает местное МВД.
Сообщается, что подросток кидался бутылками с горючей смесью на территории ОМВД по Кукморскому району. Когда полиция заметила парня, он попытался сбежать. Правоохранители догнали молодого человека, однако тот оказал сопротивление при задержании и нанес несколько ударов ножом одному из полицейских.
«Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом „О полиции“, правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — пишет на своем сайте МВД по Республике Татарстан. По данным telegram-канала Baza, в подростка стреляли 12 раз, шесть из них попали.
ЧП произошло в 00:30 ночи 30 октября. Для расследования инцидента в Кукмор прибыл глава МВД по Республике Татарстан Артем Хохорин. Мотивы подростка пока неизвестны, однако СМИ утверждают, что при нападении он кричал «Аллаху Акбар».
29 октября ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель заявил, что Россию может захлестнуть волна терроризма после нападений во Франции. Ранее в ходе теракта в Ницце неизвестный убил двоих человек в соборе Парижской Богоматери, пишет агентство Nation news.
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