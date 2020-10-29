Неизвестный устроил резню во Франции

В Ницце (Франция) неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько ранены. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
«Ницца заплатила слишком высокую цену, как и вся наша страна в последние годы», — написал в Twitter Эстрози. Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма. Как заявил журналистам мэр Ниццы, нападение в церкви совершил радикализированный мусульманин, пишет «Интерфакс».
По словам Эстрози, атака вооруженного ножом преступника стоила жизни троим людям, двое из которых были убиты непосредственно в соборе. Ранее издание Le Figaro также сообщило, что одна женщина была обезглавлена, однако официального подтверждения властей по этому поводу пока нет.
Сейчас нападавший находится в больнице, его личность все еще не установлена. Президент Франции Эммануэль Макрон уже выехал в Ниццу. Полиция перекрыла движение в районе инцидента, на месте работают экстренные службы.
Attentat nice pic.twitter.com/14qX79wyuw— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
Attaque au couteau ? Nice. L’avenue jean Medecin est compl?tement bloqu?e par les forces de l’ordre. pic.twitter.com/AaTLmu1aQK— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
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