29 октября 2020

Неизвестный устроил резню во Франции

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавший убил трех человек (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ницце (Франция) неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько ранены. Об этом сообщил мэр города Кристиан Эстрози.

«Ницца заплатила слишком высокую цену, как и вся наша страна в последние годы», — написал в Twitter Эстрози. Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма. Как заявил журналистам мэр Ниццы, нападение в церкви совершил радикализированный мусульманин, пишет «Интерфакс».

По словам Эстрози, атака вооруженного ножом преступника стоила жизни троим людям, двое из которых были убиты непосредственно в соборе. Ранее издание Le Figaro также сообщило, что одна женщина была обезглавлена, однако официального подтверждения властей по этому поводу пока нет.

Сейчас нападавший находится в больнице, его личность все еще не установлена. Президент Франции Эммануэль Макрон уже выехал в Ниццу. Полиция перекрыла движение в районе инцидента, на месте работают экстренные службы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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