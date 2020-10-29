Во Франции произошло второе за сутки вооруженное нападение

В Авиньоне (Франция) вооруженный ножом преступник попытался напасть на полицейских. Полицейские открыли огонь на поражение, нападавший скончался на месте происшествия.
«Нападавший кричал: „Аллах Акбар“, начал угрожать ножом прохожим и предпринял попытку напасть на стоявших поблизости полицейских», — сообщает французская радиостанция Europe 1. Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь на поражение. От полученных ранений преступник скончался на месте.
Этот инцидент произошел спустя всего два часа после происшествия в Ницце, где неизвестный с ножом устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис. Три человека погибли, еще несколько ранены. Как заявил журналистам мэр Ниццы, нападение в церкви совершил радикализированный мусульманин.
Также 29 октября стало известно, что в городе Джидда (Саудовская Аравия) преступник «острым предметом» ранил охранника консульства Франции. По данным издания «Аль-Арабия», нападавший задержан. Связаны ли эти три нападения между собой, пока неизвестно.
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